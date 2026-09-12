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Скатов изкачи Лхотце

Скатов изкачи Лхотце

Уникален успех за българският алпинизъм постигна д-р Атанас Скатов, който успя да покори четвъртият по височина осемхилядник Лхотце (8516 м). Заедно с...

16 май | 17:20
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