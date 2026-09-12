Фурор! Българка покори Еверест и Лхотце
Силвия Аздреева е втората българка, стъпила на най-високия връх на планетата
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Силвия Аздреева е втората българка, стъпила на най-високия връх на планетата
35-годишният русенец изкачи преди ден Лхотце без кислород
Иван Томов стигна до Лхотце
Днес се навършват 38 години от както Христо Проданов стъпи на Лхотце
Уникален успех за българският алпинизъм постигна д-р Атанас Скатов, който успя да покори четвъртият по височина осемхилядник Лхотце (8516 м). Заедно с...
Български алпинист покорява за първи път връх над 8000 м на 30 април 1981 г. Христо Проданов изкачва сам четвъртия по височина връх в света – Лхотце (...