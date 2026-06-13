Стоев: Втората шестица не е трудна за "Левски"
Мачовете във втората шестица не са ни предизвикателство, обяви треньорът на "Левски" Стойчо Стоев преди днешното стогодишно дерби срещу "Славия". Двуб...
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Мачовете във втората шестица не са ни предизвикателство, обяви треньорът на "Левски" Стойчо Стоев преди днешното стогодишно дерби срещу "Славия". Двуб...