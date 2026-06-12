Гимназисти в Кърджали подготвят състезание в памет на Апостола
Кърджали. Гимназисти в Кърджали подготвят състезание „Левски скок" /троен скок от място/ в памет на Апостола. Инициативата е на Военния клуб по по...
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Кърджали. Гимназисти в Кърджали подготвят състезание „Левски скок" /троен скок от място/ в памет на Апостола. Инициативата е на Военния клуб по по...