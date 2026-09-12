Годеж украси шоуто на "Герена" (ОБЗОР)
Едва ли има по-хубав момент за един фен да чуе заветното - да от любимата си като този в събота на стадион "Георги Аспарухов". И това се случи в памет...
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Едва ли има по-хубав момент за един фен да чуе заветното - да от любимата си като този в събота на стадион "Георги Аспарухов". И това се случи в памет...
„Би трябвало да съжаляваме за трите точки, които пропуснахме. "Левски" отбеляза без да има чисто положение. Ние и при двете чисти положения, които има...
"Левски" остава лидер в класирането след битката с "Лудогорец" тази вечер. Двата отбора завършиха при резултат 1:1 в мача от 12-и кръг на „А" група, к...