Всичко за Левкимия

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Да победиш левкемията

Да победиш левкемията

Оздравяването е възможно благодарение на революция в онкохематологията Диагнозата "хронична миелоидна левкемия" или ХМЛ звучи много страшно. Но за ща...

22 септември | 6:25
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Стенли пребори левкемията

Стенли пребори левкемията

Искрено щастие обзе феновете на футбола, а и не само, след като рекордьорът по мачове за националния отбор на България Стилиян Петров обяви, че се е п...

17 януари | 15:25
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