Да победиш левкемията
Оздравяването е възможно благодарение на революция в онкохематологията Диагнозата "хронична миелоидна левкемия" или ХМЛ звучи много страшно. Но за ща...
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Оздравяването е възможно благодарение на революция в онкохематологията Диагнозата "хронична миелоидна левкемия" или ХМЛ звучи много страшно. Но за ща...
Искрено щастие обзе феновете на футбола, а и не само, след като рекордьорът по мачове за националния отбор на България Стилиян Петров обяви, че се е п...
Бирмингам. Българската звезда и по настоящем играч на "Астън Вила" Стилиян Петров се завръща на терена след като завърши лечение, продължило 3 месеца....
Бирмингам. Не знам какво представлява Ада, но левкемията би трябвало да е по-страшна. Това заяви в интервю за британският "Мирър онлайн" Стилиян Петро...