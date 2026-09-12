Синът на Стан: Тате, ти знаеш ли как играят "Вила"

Тате, а ти гледал ли си как играе "Астън Вила" този сезон. Това е казал малкият син на Стилиян Петров - 9-годишният Кристиян, когато баща му е съобщи...