Падна тайната за здравето на Берлускони, тежка диагноза
86-годишният бивш премиер беше приет в интензивното отделение на болница в Милано
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86-годишният бивш премиер беше приет в интензивното отделение на болница в Милано
Синиша Михайлович загуби битката с левкемията
42 000 евро не достигат за трансплантация на стволови клетки
Легендарният футболист се изправи пред най-тежката си война - левкемията
Хоакин Капарос обяви лошата новина след победата над Валядолид
Стилиян Петров призна за Sky Sports, че винаги е мислил за евентуално завръщане към професионалния футбол. Рекордьорът по мачове с фланелката на нацио...
Тате, а ти гледал ли си как играе "Астън Вила" този сезон. Това е казал малкият син на Стилиян Петров - 9-годишният Кристиян, когато баща му е съобщи...
Стилиян Петров отново ще играе футбол на професионално ниво, научи "Стандарт". Това ще стане в неговия любим "Астън Вила". От бирмингамския клуб, кой...
33-годишната жена се бори с остра левкемия Младата майка иска да види детето си пораснало Четиригодишният Боби вижда майка си рядко през последната...
Американски учени заявиха, че вече могат да преборят левкемията, съобщи руският в. "Правда". Те използвали генетично-модифицирани имунни клетки (Т-лим...
Легендарният китарист на Black Sabbath Тони Айоми се включи в благотворителната песен "Christmas Way" на фондациите на Стилиян Петров и Джеймс Милнър,...
XXI в. ще е векът на биологичната революция, прогнозира проф. Георги Михайлов Проф. д-р Георги Михайлов е национален консултант по клинична хематолог...
През 2014 г. у нас са направени 26 алогенни трансплантацииНадеждите са да лекуват с тях диабет, рак и сърце Една от най-естествените функции на човек...
Дъщерята на журналиста о.р. подполковник Ценко Велев, главен редактор на Военно издателство - Наталия (26 г.), страда от остра миелоидна левкемия - ед...
За пръв път обсъждаме изключването на химиотерапията при лечението на ракаСлед революцията в онкохематологията пациенти вече живеят по 20-30 г., казва...
Пловдив. Васко Бамбурски, 36-годишен млад мъж от гр. Пловдив, се нуждае спешно от финансова помощ, за да се подложи в най-кратък срок на животоспасява...
Българинът събира в един отбор Тери и Рой Кийн
Бирмингам. Стилиян Петров разкри в интервю пред британските медии, че по-тежка дори от новината, че е болен от левкемия е била тази, че трябва да се о...
София. Легендите на българския национален отбор и ветерани от "Астън Вила" ще играят в благотворителен мач в чест на бившия капитан на България и бъде...