Левентал: Терорът няма да ни прогони от Европа
Нападението в Копенхаген направи евреите още по-сплотени Ицхак Левентал е главен равин на хасидското движение "Хабад" в Копенхаген. Официалното име н...
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Нападението в Копенхаген направи евреите още по-сплотени Ицхак Левентал е главен равин на хасидското движение "Хабад" в Копенхаген. Официалното име н...