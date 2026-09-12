ЛЕВ ИНС подписа споразумение с ДФ „Земеделие” за съфинансиране на застрахователни премии на земеделски производители
Компанията предлага на пазара различни видове земеделски застраховки
Следете всички новини, анализи и коментари за Лев Инс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Компанията предлага на пазара различни видове земеделски застраховки
Във връзка с убийството на Алексей Петров
Екипите на компанията са в денонощен контакт с пострадалите
Тя ще бъде „Твоето дете вече знае как да се пази в интернет! Сега е твой ред!“
А1 предлага на шофьорите онлайн застраховката в партньорство с Лев Инс
Потребителите могат да добавят защита при сърфирането в интернет на цена от 10 лв.
Излязоха с декларация срещу него
Протест срещу връщането му в политиката
Служители на Лев Инс са гневни на според тях неверни публикации в изданията на Икономедия
Сноубордисти и скиори, които предпочитат екстремните спускания, вече могат да се чувстват по-сигурни. За първи път в България, на хижа "Рилски езера"...
Подобрената застраховка "Автокаско" на ЗК "Лев Инс" АД вече включва напълно безплатно помощ на пътя при авария. В пакета от услуги, които не се заплащ...
На елегантна церемония в сърцето на София "Лев Инс" раздаде своите застрахователни оскари. С почетни плакети и чекове бяха наградени шест от водещите...
София. "Лев инс" е заявила желание да купи банка "Виктория", която е дъщерна на КТБ. От ръководството на застрахователното дружество съобщиха за БНТ,...
София. "Левски" ще има допълнителен стимул в дербито с ЦСКА. Това стана ясно днес, когато бе представен официално новият генерален спонсор на тима - Л...
София. Застрахователната компания Лев Инс АД е новият генерален спонсор на "Левски". Това обявиха от "синия" клуб на официалната си страница. "На 25...