Лев Инс пусна нова инициатива за защита на децата в интернет

Eкипът на социалната кампания на застрахователната компания „Лев Инс“ - „Пази детето в интернет“ - обяви старта на втория етап на образователната инициатива, която през 2023 година ще се съсредоточи върху повишаване на дигиталната култура на родителите. Тя ще премине под мотото „Твоето дете вече знае как да се пази в интернет! Сега е твой ред!“.

Изпълнителният директор на „Лев Инс“ Валентин Илиев подчерта на среща с медиите, че преди 16 години стартира социалната кампания „Пази детето на пътя”. През 2022 г. лидерът в застраховането в България продължи тази ангажираност и в дигиталния свят с кампанията „Пази детето в интернет” с цел да фокусира вниманието на учениците върху ежедневните заплахи, които ги грозят във виртуалното пространство и начините да се предпазят от тях.

Експертът и директор „Информационни технологии и киберсигурност“ в ЗК „Лев Инс“ АД Явор Колев и националният координатор на кампанията „Пази детето в интернет“ Зоя Василев отчетоха, че в рамките на година са достигнали до повече от 120 000 деца и преподаватели в цяла България. „Обратната връзка от нашите институционални партньори, от учениците и учителите, ни дава увереност, че сме поставили основите на едно добро взаимодействие и поведенчески модел, който ще предпази децата от основните опасности на глобалната мрежа“, коментира г-н Колев. И допълни: „Децата се оказаха изключително подготвени и запознати с темата, но, за съжаление, голяма част от тях имаха лични преживявания и впечатления, които споделиха с нас“.

Не по същия начин стоят нещата, когато става въпрос за техните родители. Всеобщото мнение на възрастните е, че докато са си у дома, пред компютрите, децата са напълно защитени и няма какво лошо да им се случи. Това съвсем не е така и примерите за деца, които стават жертви на недобронамерени хора, са много.

С уникалното си know how „ЗК „Лев Инс“ АД е първият застраховател, който предлага цялостни решения за физическата и виртуална сигурност на клиентите си. Заедно с нашите партньори - Cyber 360 Academy и Cyber One, ние затваряме цикъла с обучение, кибер защита и застраховка за справяне с щетите от реализирана атака. Нашите проучвания ясно показват нуждата от повишаване на дигиталната култура сред всички възрастови групи“, заяви Валентин Илиев, изпълнителен директор на дружеството.

През 2023 г. ЗК „Лев Инс“ АД насочва усилията си към родителите. Онлайн светът е неизменна част от живота на децата, които израстват с мобилни устройства от ранна възраст. Вторият етап на кампанията е насочен към родителите, които са първият учител и приятел в живота на всяко дете. Тяхна е отговорната ролята първи да образоват децата си за опасностите, които се крият в интернет. Свободата да се потопят в света на необятни познания и забавления идва с риска от заплахите, които ги дебнат там.

Олимпийският шампион на България по карате от Токио и посланик на кампанията - Ивет Горанова, отправи и едно предизвикателство към учениците между 1 и 12 клас. А именно: „Да ни покажат през картини, фотографии, графики или арт инсталации своята представа за начините да се предпазим от психическо насилие, финансови измами, сексуални посегателства, кражба на профили и други зложелателни действия в Интернет. Всеки ученик или клас може да види условията за участие на сайта detetovinternet.bg и да ни изпрати своето произведение с бланка за участие на e-mail: detetovinternet@lev-ins.com. Всяка творба ще бъде публикувана в галерията на страницата на „Лев Инс” във facebook до 19 април, а тези с най-много харесвания ще спечелят страхотни награди!“.

Мениджмънтът на компанията заяви ангажимента си да разшири обхвата на „Пази детето в интернет” в целия свят в сътрудничеството със своите чуждестранни партньори. Акционерът на ЗК „Лев Инс“ АД Дан Шомон подчерта, че това е тема, която засяга цялото общество, а експертът по киберсигурност, киберразследвания, директор на NGNgroup и партньор на „Лев Инс” в Гърция – Никитас Куцураис прогнозира, че киберзастраховката съвсем скоро ще се превърне в неизменна част от нашето ежедневие. Изпълнителният директор на компанията - Павел Димитров, обобщи, че инициативата показва ясния поглед в бъдещето, за визията, мисията и ценностите на на ЗК „Лев Инс“ АД.

Организаторите на кампанията призоваха да бъдем съпричастни към мисията на социалната кампания на ЗК „Лев Инс“ АД “Пази детето в Интернет“, за да бъдем информирани и да изграждаме грамотността на новите поколения българи.