5 лв. за гонка на летището
Гонките между автомобили, които от години се провеждат на летище "Бършен" край Сливен, се оказаха регламентирани. Въпреки че всички ги наричат незакон...
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Гонките между автомобили, които от години се провеждат на летище "Бършен" край Сливен, се оказаха регламентирани. Въпреки че всички ги наричат незакон...
Полицията в Сливен предлага 10 идеи, които да бъдат реализирани от кмета на Сливен за цялостната охрана на летище "Бършен", където в неделя загинаха д...
Слагат бетонни плочи от два тона край летище "Бършен", за да спрат камикадзетата 500 лева е максималният залог за гонките между автомобили на летище...