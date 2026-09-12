Лепенка ваксинира срещу много опасен вирус
Ваксината е под формата на специална HD-MAP лепенка и не изисква инжекции
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Ваксината е под формата на специална HD-MAP лепенка и не изисква инжекции
С помощта на устройството могат да се получават ясни ултразвукови изображения
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