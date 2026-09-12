Леонид Йовчев в комедията "Тотална щета"
Леонид Йовчев и Галя Костадинова в спектакъла
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Леонид Йовчев и Галя Костадинова в спектакъла
Иван Добчев режисира "Една и съща нощ", а Маргарита Младенова - "Процесът против богомилите" Стратегия за есенен сезон с мощни литературно-историческ...
София. Един от най-талантливите родни театрали - Леонид Йовчев, ще видим в ролята на принцеса в авторския спектакъл на Ани Васева "Пиеса за теб". Прем...
Варна. Леонид Йовчев, притежател на "Аскеер" и племенник на МВР-шефа Цветлин Йовчев, ще изиграе своя Хамлет в Летния театър на морската ни столица. Т...