Всичко за Леонардо Дикаприо

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Миранда смрази секссимволите

Миранда смрази секссимволите

Орландо Блум и Леонардо ди Каприо вече буквално не могат да се дишат един друг. Между секссимволите на Холивуд се развихри страховита война, настъпила...

07 декември | 21:05
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Клуни плюе Ди Каприо и Кроу

Клуни плюе Ди Каприо и Кроу

Джордж Клуни разруши имиджа си на добряк и скандализира Холивуд с изказвания за колеги. В най-откровеното си интервю досега актьорът оплю Леонардо ди...

11 ноември | 22:20
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