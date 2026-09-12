Оскари 2014: Матю или Лео?
Брокерите залагат и на аутсайдерите
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Брокерите залагат и на аутсайдерите
Орландо Блум и Леонардо ди Каприо вече буквално не могат да се дишат един друг. Между секссимволите на Холивуд се развихри страховита война, настъпила...
Джордж Клуни разруши имиджа си на добряк и скандализира Холивуд с изказвания за колеги. В най-откровеното си интервю досега актьорът оплю Леонардо ди...