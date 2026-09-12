Лена Русенова положи клетва като член на УС на БНБ
София. Икономистът Лена Русенова положи клетва като член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ). Тя поема поста от Пенка Кратунова,...
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София. Икономистът Лена Русенова положи клетва като член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ). Тя поема поста от Пенка Кратунова,...
Лена Русенова има имидж на човек с ценности и кураж да ги отстоява
София. Президентът Росен Плевнелиев ще назначи Лена Русенова за член на управителния съвет на БНБ. Toва съобщиха от президентството. Тя ще има мандат...