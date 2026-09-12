Всичко за Лектор

Следете всички новини, анализи и коментари за Лектор. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Регионални Общество Политика
Дядо Николай стана лектор

Дядо Николай стана лектор

Пловдивският митрополит Николай ще води лекции по въведение в богословието в Православната духовна академия под тепетата. Днес той откри първата учебн...

01 септември | 18:25
0 коментара
12680