Стартират безплатните уроци по китайски в Казанлъшките училища
Община Казанлък стартира обучението по китайски език в няколко училища в града
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Община Казанлък стартира обучението по китайски език в няколко училища в града
29-годишният астрофизик Деян Михайлов изследва гравитационните вълни
Сидеров и Чуколов без имунитет, решават за ареста им идната седмица Парламентът свали имунитетите на лидера на "Атака" Волен Сидеров и заместника му...
Пловдивският митрополит Николай ще води лекции по въведение в богословието в Православната духовна академия под тепетата. Днес той откри първата учебн...
Искал им по 400 лв. за курс, 270 лв. "щипвал" за себе си
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Банско. Основното, към което се стремим, е младите хора да останат в България, заяви пред журналисти в Банско зам.-председателят на ПП ГЕРБ Цветан Цв...
Благоевград. Зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов ще дава съвети на жените в партията от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Кърджали. То...