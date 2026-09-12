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На "Кулата" остава спокойно

На "Кулата" остава спокойно

Обстановката на граничния пункт "Кулата" остава спокойна. Гръцките фермери спазиха обещанието си и в 11 часа отвориха границата, за да могат натрупали...

11 февруари | 12:17
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