Нови изисквания за колите. Неприятна изненада за ЧНГ
Европа затяга регулациите
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Европа затяга регулациите
България е на първо място в ЕС по брой загинали при катастрофи на 1 милион жители
Обстановката на граничния пункт "Кулата" остава спокойна. Гръцките фермери спазиха обещанието си и в 11 часа отвориха границата, за да могат натрупали...
Сливен. Един човек е загинал след тежка катастрофа между две леки коли в района на подбалканския път на км 373 край Сливен. Сигналът за катастрофата...
Таксите за камиони са еднакви с тези за минаване на реката при Русе