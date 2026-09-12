70 от 352 лекарства за рак с отстъпки
София. За 70 от 352 лекарства за рак са договорени отстъпки от Здравната каса. Това показват резултатите от преговорите с фирмите за тази година. Резу...
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София. За 70 от 352 лекарства за рак са договорени отстъпки от Здравната каса. Това показват резултатите от преговорите с фирмите за тази година. Резу...
София. 1/3 от онколекарствата, които плаща Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), поскъпват. Това сочат резултатите от договарянето на отстъпки...
София. С цел подсигуряване на необходимата лекарствена терапия, прилагана в болниците на онкологично болни пациенти, Надзорният съвет на Националната...