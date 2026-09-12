Грипът в атака. Пред лекарските кабинети е като на война
Случаите стремглаво растат. Доктор препоръча маски
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Случаите стремглаво растат. Доктор препоръча маски
Пациент е починал в линейка, всички легла за интубиране в "Пирогов" са заети, казва д-р Георги Миндов
Андреева иска още места във вузовете за бели касинки
София. Пенсионерите вече ще плащат левче при посещение при доктор. Това стана с решение на правителството на последното заседание на кабинета за 2013-...
Благоевград. Стар познайник на полицията за куп престъпления се оказа апашът, който атакува на 13 декември през нощта поликлиниката в Благоевград. По...