Тежък инцидент в Турция. Един от шофьорите е българин
Инциденть е станал вчера сутринта около 09.30 часа
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Инциденть е станал вчера сутринта около 09.30 часа
Установено е, че шофьорът на леката кола е неправоспособен
Инцидентът е станал в Русе
Работи се по версията за самоубийство
Пиян водач на багер потроши лек автомобил в Сливен. 43-годишният Н.Г. нанесъл сериозни повреди на автомобил "Рено Канго", съобщиха от полицията. Инцид...
София. Камион премаза кола в тежка катастрофа на Околовръстното шосе в София. Инцидентът стана в района за Драгалевци, информира бТВ. Лек автомобил "...
Перник. Лека кола „БМВ" е взривена през изминалата вечер в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Перник за "Фокус". В 23.16 часа в районно...
Шофьорът избил една трета от стадото след челен сблъсък заради превишена скорост
Шофьорът на леката кола е с опасност за живота