Лех Валенса скандално за Горбачов! Какво разкри
Тежко изказване за падането на комунизма
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Тежко изказване за падането на комунизма
Бившият полски президент Лех Валенса може е бил информатор на комунистите през 70-те години. Предположения за това се съдържат в документи, конфискува...
Лех Валенса - бивш полски президент и нобелист за мир, поиска ядрени ракети срещу Русия. В интервю за украинския вестник "Икономическая правда" той пр...