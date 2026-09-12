Изумително! Откриха най-големия Lego парк в света
Превръща се в новата атракция на Китай
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Превръща се в новата атракция на Китай
Бургас ще приеме близо 200 деца от цялата страна
Ежегодно компанията произвежда около 100 милиарда "тухлички"
Лего пуска полово неутрални фигурки
Дизайнерът Йенс Нигаард Кнудсен е създал емблематичната минифигура на „Лего"
Съпругата Виктория му подари за Коледа Land Rover Defender, Векс го сгроби за 8 часа
Инвестирането в някои стари игри „Лего" може да донесе повече печалби, отколкото инвестициите в злато на стоковата борса, пише в „Дейли мирър". Стой...