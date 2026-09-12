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"Лего" по-скъпо от златото

"Лего" по-скъпо от златото

Инвестирането в някои стари игри „Лего" може да донесе повече печалби, отколкото инвестициите в злато на стоковата борса, пише в „Дейли мирър". Стой...

29 октомври | 17:10
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