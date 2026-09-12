Пълна промяна с легналите полицаи. Три вида
"Гърбиците" на пътя ще бъдат с по-големи размери от досегашните и по-полегати
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"Гърбиците" на пътя ще бъдат с по-големи размери от досегашните и по-полегати
Два ограничителя на скоростта - тип "легнали полицаи" и две повдигнати пешеходни пътеки, са изградени на главната улица в село Яхиново, където на 10-и...
"Легнали полицаи" ще бъдат поставени на всички входове и изходи на населените места в община Дупница. Решението е взето от Комисията по транспорт и ор...
Варна. Почти всички пътни съоръжения от типа „легнал полицай" във Варна са премахнати, тъй като е установено, че са незаконни и не отговарят на новите...