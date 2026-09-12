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"Легендите" продължават

"Легендите" продължават

След успеха на първите два концерта от националното им турне, супергрупата "Легендите", сформирана от четири поколения топ музиканти ще представи 40-г...

13 октомври | 17:35
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