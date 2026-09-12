Хари Кейн се ядоса! Захапа английските легенди
Какво каза капитанът на англичаните
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Какво каза капитанът на англичаните
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"Легендите" ще посрещнат Джулая на морския бряг в Шабла, съобщиха от най-източното кметство. Общината е поканила супергрупата и амбицията й е да превъ...
Супергрупата "Легендите" удържа на думата си и пренесе публиката във Велико Търново като машина на времето през най-големите рок хитове от последните...
На 5 и 6 февруари супергрупата "Легендите" изнесе два концерта в препълнената зала на Sofia Live Club. За първи път в историята на българския рок, уча...
Митко Кърнев, Данчо Караджов и останалите "легенди" довечера ще забавляват Русе
След успеха на първите два концерта от националното им турне, супергрупата "Легендите", сформирана от четири поколения топ музиканти ще представи 40-г...
Супергрупата изправи публиката във Варна и Бургас на крака с първите си концерти С много емоции и препълнени летни театри започна турнето на Легендит...
Супергрупата, сформирана от три поколения топ музиканти, ще изнесе първите си концерти на 14 и 15 септември Националното турне на най-новата супергру...