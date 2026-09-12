Голям скандал за леденото хоро. Хекимян скочи на Дайнов
Политологът обиди стотиците българи, които се потапят в ледените води в Калофер
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Политологът обиди стотиците българи, които се потапят в ледените води в Калофер
Не само в Калофер, но и в Монтана
Най-малкият участник получи спасения Кръст
Те дариха скромна сума
Дарените средства ще отидат за реализиране на филма за Христо Ботев на Максим Генчев, каза кметът на Калофер
Българинът ще намери начин да надвие на мерака си, та ако ще и земята да гори под краката му
Десетки нагазиха във водите на Тунджа, органите на реда опитаха да спрат хорото, но то все пак се случи
Без ледено мъжко хоро в Калофер на Богоявление
Градоначалникът призова гостите и местните жители да не идват край реката
Не могат да докажат 50 години уседналост на 200-годешния обичай
Подготовката за ритуала вече започна
Предварителни списъци и медицински прегледи за ритуала на Богоявление
Предварителни списъци и медицински прегледи за ритуала на Богоявление
Предварителни списъци и медицински прегледи за ритуала на Богоявление
Стара Загора. Примерът на калоферци на Йордановден очевидно става все по-заразителен. Тази година го последваха и 30-ината заралии, които се хвърлиха...