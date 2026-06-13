Хора живели през ледената епоха? Откриха стъпки отпреди 23 000 г.
Откриването на човешките отпечатъци е решаващо за дебата, който се води за пристигането на хомо сапиенс в Америка
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Откриването на човешките отпечатъци е решаващо за дебата, който се води за пристигането на хомо сапиенс в Америка
Топлият период в Арктика е приключил и климатът се е обърнал към студения цикъл
В Ледена епоха буквално се върнаха селата във Врачанско. Поледицата спря тока и водата на хиляди жители на региона. За капак нямат и телефони. Мобилни...
Преспите родиха своите герои, но те не могат да заместят държавата И половин България се върна в ХIХ век. Само за ден, както обикновено стават тези н...