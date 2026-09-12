Ледена епоха опакова изчезващ наш град
Коя е причината за странните форми
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Коя е причината за странните форми
Сняг и ураганни ветрове на много места
Жълт код за потенциално опасно време и ниски температури
Кристиано Роналдо стана поредната суперзвезда, която взе участие в предизвикателството "Ледена кофа". Благотворителната кампания беше стартирана от со...