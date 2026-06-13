Разкриха уникални лечебни свойства на куркумата
При тренировка например намалява увреждането на мускулите и пречи на възпаления
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При тренировка например намалява увреждането на мускулите и пречи на възпаления
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