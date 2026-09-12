Леа Коен написа нова книга за спасяването на българските евреи
Книгата представя конкретни факти и документи и дава отговори на въпроси за процеса
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Книгата представя конкретни факти и документи и дава отговори на въпроси за процеса
Леа Коен представи новата си книга на серия от срещи с читатели и критици
В писмо писателката настоява да поставят в изолация "този развилнял се тип"