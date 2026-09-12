БСП обвини ГЕРБ, че използва деца за предизборна агитация
РИК-Бургас обяви, че ще остави жалбата без разглеждане
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РИК-Бургас обяви, че ще остави жалбата без разглеждане
Бургас. Най-дългото хоро в най-добрия град за живеене се изви днес в центъра на Бургас. На един от най-почитаните християнски празници, Лазаровден, ж...
Благоевград. Десетки малки лазарки тръгнаха рано-рано, при изгрев слънце, за да се пречистят в храма. После зарадваха с красотата и песните си много д...
Бургас. За първи път Община Бургас, Регионален исторически музей – Бургас и Общински детски комплекс организират общоградско лазаруване. В него ще се...