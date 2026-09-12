Войната за лилавото злато! България свали Франция от трона
Страната ни е лидер с производството на най-висок клас лавандулово масло
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Страната ни е лидер с производството на най-висок клас лавандулово масло
Инвестиционно намерение да изгради дестилерия за лавандула в добричкото село Попгригорово е заявил Едноличен търговец "Славяна Статева". Това става яс...
Само няколко години бяха нужни на България да детронира Франция от позицията на световен лидер по добива на лавандула и производство на лавандулово ма...
Цената на лавандуловото масло стига до 60 лв. за килограм