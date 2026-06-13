Папата сложи българските одежди, подарени от Росен Желязков
Желязков беше на аудиенция при папата на 23 май
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Желязков беше на аудиенция при папата на 23 май
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Правителствена делегация е в Рим и Ватикана по случай празника ни 24 май
Робърт Франсис Превост се изправя пред куп предизвикателства
Очаква се в кулоарите на интронизацията да бъдат проведени срещи между лидерите
Вицепремиерите Гроздан караджов и Атанас Зафиров също ще присъстват на церемонията
Руската православна църква трябва да спре да се държи като "клисар" на Кремъл"
С него посети Дженацано, малко градче с малко над 5000 жители
Анализатори насочват вниманието си върху избора на неговото папско име
Поздравите заваляха веднага след като стана ясно кой е новият понтифик
Поздравления за кардинал Робърт Франсис Превост
Тя пожелава на папа Лъв ХІV дълги години да се радва на добро здраве и умело да направлява своето голямо паство