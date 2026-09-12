Първа световна титла в ските за Лара Гут
Швейцарката спечели супергигантския слалом в Кортина д'Ампецо
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Швейцарката спечели супергигантския слалом в Кортина д'Ампецо
Швейцарката спечели спускането в Кран Монтана
Лара Гут триумфира с големия кристален глобус в Световната купа по ски алпийски дисциплини. 24-годишната швейцарка завърши трета на домашното състеза...
Швейцария има нова звездна двойка, гръмнаха медиите в страната на часовниците. Една от най-добрите скиорки в света Лара Гут има връзка с идола на тийн...
Кортина Д'Ампецо. Лара Гут спечели супергигантския слалом от Световната купа в италианския зимен център Кортина Д'Ампецо. 22-годишната Гут финишира за...
Лейк Луис. Доминацията на Лара Гут в световната купа по ски бе затвърдена от победата й на Супер-Г в Лейк Луис (Кан). Миньончето измъкна успеха, като...
Швейцарката Лара Гут спечели първото спускане за сезона от Световната купа в американския зимен център Бийвър Крийк. Състезателката постигна време от...
Зьолден. Миниатюрната Лара Гут хвърли бомбата на старта на Световната купа в Зьолден, като спечели убедително гигантския слалом с 2:25,16 мин. Успехът...