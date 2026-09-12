Брендо отказа да се върне в София
Чул се по телефона с Лара, пращат я в чужбина като защитен свидетел
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Чул се по телефона с Лара, пращат я в чужбина като защитен свидетел
София. 10-годишната дъщеря на Евелин Банев-Брендо – Лара се чувствала добре като заложница, защото похитителите й са имали такава стратегия. Това разк...
София. Районът около 6-о РПУ е отцепен от полицията, която издирва автомобила, докарал 10-годишната Лара Банева. Според свидетели, сив автомобил Фолкс...
София. Освободената в неделя вечер Лара е в добро състояние, но в шок. Това съобщават очевидци пред Нова телевизия. Дъщерята на Евелин Банев-Брендо се...
София. Десетгодишната Лара, която беше отвлечена на път за училище на 5 март, е освободена късно вечерта в неделя и вече е при родителите си, съобщава...
Слух за искан откуп от 2 млн., полицаите отричат