Новатори вършат чудеса с лапароскопска хирургия
Месечно във ВМА правим по 120 такива операции Митът за ограничените й възможности се разбива с всеки изминал ден, казва проф. Венцислав Мутафчийски...
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Месечно във ВМА правим по 120 такива операции Митът за ограничените й възможности се разбива с всеки изминал ден, казва проф. Венцислав Мутафчийски...