Лансароте - Луната на Земята
"Лансароте е Луната на Земята. Романтика в пустош и цветове", смятат наши фотографи, които снимаха неповторимата природа на един от седемте Канарски о...
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"Лансароте е Луната на Земята. Романтика в пустош и цветове", смятат наши фотографи, които снимаха неповторимата природа на един от седемте Канарски о...