Опасен продукт заплашва Коледата! Потребители алармират
Обикновено цените на подобен тип коледни лампички са около 10 лева
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Обикновено цените на подобен тип коледни лампички са около 10 лева
60 хиляди лампички ще светнат в Разград в дните преди Коледа. 6 хиляди от тях ще украсят 10 метровата елха, която ще се извиси на централния площад...
Разлог. Разлог ще грейне в коледни светлини на 5 декември в 17:30 часа. Тържеството ще е в центъра на града. Над 10 000 коледни лампички ще осветят жи...
Благоевград. Светлините на коледното дърво на площад „Никола Вапцаров" в Баско бяха запалени на празнична церемония, която даде началото на коледните...
Къщата им свети с 502 165 лампички