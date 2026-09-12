Бивш шеф на атлетиката арестуван за корупция
Бившият президент на Международната асоциация на атлетическите федерации Ламин Диак е арестуван. Той е обвинен в Париж за корупция, свързана с антидоп...
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Бившият президент на Международната асоциация на атлетическите федерации Ламин Диак е арестуван. Той е обвинен в Париж за корупция, свързана с антидоп...
Сопот. Президентът на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) Ламин Диак доста се поизпоти на пресконференцията преди старта на световното пъ...
„Стефка Костадинова е верният ви избор за МОК" – обяви 80-годишният президент на Международната федерация по лека атлетика (ИААФ) в интервю пред Метод...