Тайна вечеря събра 30 звезди на женското вдъхновение
В изискана и интимна атмосфера, сред стилен декор и аромати на свещи и цветя, се проведе едно от очакваните бутикови събития на сезона – LALA Sec...
Следете всички новини, анализи и коментари за LALA Secret Dinner. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
В изискана и интимна атмосфера, сред стилен декор и аромати на свещи и цветя, се проведе едно от очакваните бутикови събития на сезона – LALA Sec...