700 баровци на круиз във Варна напролет
Круизният сезон във Варна стартира на 26 март. Тогава ще пусне котва първият пасажерски кораб "Хамбург" под флага на Бахамите, съобщи новият шефът на...
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Круизният сезон във Варна стартира на 26 март. Тогава ще пусне котва първият пасажерски кораб "Хамбург" под флага на Бахамите, съобщи новият шефът на...