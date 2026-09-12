Нови данни за живот на Марс, учените са озадачени
Съществувал е цикличен климат и редуване на сухи и влажни сезони
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Съществувал е цикличен климат и редуване на сухи и влажни сезони
Става въпрос за марсиански дни на "Кюриосити"
Освен няколко свръхсолени езера под повърхността днес там е огромна пустиня
Откри "потресаващи" биологични молекули
Вашингтон. При анализ на образци на марсианска почва марсоходът „Кюриосити” е открил нещо крайно интересно, съобщиха учените. Въпреки това те отказват...