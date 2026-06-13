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Кючюк се срещна с Пендаровски

Кючюк се срещна с Пендаровски

Членството в ЕС трябва да е национална кауза, постоянният докладчик на Европейския парламент за Северна Македония и евродепутат от Движението за права...

01 февруари | 11:27
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