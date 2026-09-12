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Какво беше инсталирано в университета в Токио
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Какво беше инсталирано в университета в Токио
Това е най-мощната версия досега
След множество неуспешни опити „Гугъл" обяви, че компанията е направила успешен тест с квантов компютър. Суперкомпютърът D-Wave X2 е пресметнал възлож...