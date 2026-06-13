Дават още 250 000 лв. за ремонта на Плиска
Преустрояват южната част на "Квадрат 500" Кабинетът ще отпусне на Министерството на културата още 250 хил. лв. за изграждането на Голямата базилика в...
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Преустрояват южната част на "Квадрат 500" Кабинетът ще отпусне на Министерството на културата още 250 хил. лв. за изграждането на Голямата базилика в...
Миниатюрна индийска живопис от 1825-1850 г., скрита досега в архивите на галерията за чуждестранно изкуство, е новата изложба в Национална галерия "Кв...
Националната галерия "Квадрат 500" вече е отворена за посетители. Тя бе открита по обяд днес, а на събитието присъстваха министър-председателят Бойко...