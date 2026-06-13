Затишие пред буря в Гърмен
Ако не съборят всички 124 незаконни постройки на ромите, ще блокираме пътищата, заканват се протестиращите "Любовта бяга от човешките сърца, хората н...
Следете всички новини, анализи и коментари за Кв. Кремиковци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ако не съборят всички 124 незаконни постройки на ромите, ще блокираме пътищата, заканват се протестиращите "Любовта бяга от човешките сърца, хората н...