Всичко за Кв. Кремиковци

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Затишие пред буря в Гърмен

Затишие пред буря в Гърмен

Ако не съборят всички 124 незаконни постройки на ромите, ще блокираме пътищата, заканват се протестиращите "Любовта бяга от човешките сърца, хората н...

08 юни | 5:55
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