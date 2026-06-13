Мъж почина след скок от блок в столицата
Мъж е скочил от жилищна сграда в столичния квартал „Изток" и е починал на място. Това съобщиха от СДВР пред "Фокус". Сигнал за инцидента със 60-годиш...
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Мъж е скочил от жилищна сграда в столичния квартал „Изток" и е починал на място. Това съобщиха от СДВР пред "Фокус". Сигнал за инцидента със 60-годиш...