Нов парк за 3,6 млн. зарадва Враца (ВИДЕО)
На нов парк се радват жителите на врачанския квартал "Дъбника". В него са изградени пешеходни алеи, открита е амфитеатрална сцена с оборудвани гримьор...
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На нов парк се радват жителите на врачанския квартал "Дъбника". В него са изградени пешеходни алеи, открита е амфитеатрална сцена с оборудвани гримьор...