Наглост! Кандидат за катаджия се оказа рецидивист на пътя
Деян Мяшков от Ловеч е курсист от почти половин година в Академията на МВР
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Деян Мяшков от Ловеч е курсист от почти половин година в Академията на МВР
Изключват курсанта от МВР академията, който се замеси в скандал на пътя. Кандидат-полицаят Петко Петров нападна 51 годишен мъж, защото засякъл колата...
Велико Търново. Старшина-курсант Никол Златева от НВУ „Васил Левски" получи Академичната награда „Трети март" в размер на левовата равностойност на 3...