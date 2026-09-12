Отменете шопинга в Турция, ще се разочаровате
Доволни са хотелиерите и превозвачите
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Доволни са хотелиерите и превозвачите
Доказаната мъдрост и нравствената сила на българския народ ще продължават да са енергия за националното единство, достойнство и просперитет, каза през...
Празникът символизира смирението, покаянието, помирението и опрощението
На този ден вярващите дават курбан за здраве и си искат прошка
Благоевград. Мюсюлманите в Пиринско ще изпратят 35 курбана за сирийските бежанци. Поводът е празникът Курбан Байрам, който започна вчера, а инициатива...
Даренията са събрани от мюсюлманите в разградско