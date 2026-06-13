Дипломати с шоу върху ски за Купата на външния министър
Чешкият посланик Павел Вацек доказа, че в спорта няма млади и стари, а можещи и неможещи За шеста поредна година писта „Юлен" в Пирин планина събра п...
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Чешкият посланик Павел Вацек доказа, че в спорта няма млади и стари, а можещи и неможещи За шеста поредна година писта „Юлен" в Пирин планина събра п...