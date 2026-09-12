Ясни са финалистите за Купа "Стенли"
Тампа Бей и Далас ще определят шампионът в НХЛ за 2020
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Тампа Бей и Далас ще определят шампионът в НХЛ за 2020
Старс ще играят за титлита за първи път от 20 години
Блус надвиха като гост в петия мач Бостън с 3:2
Уцелиха Здено Чара с шайба в лицето, под въпрос е за петия мач
Сейнт Луис загуби вкъщи с 2:7
Сейнт Луис поведе с 2:0, но загуби с 2:4
"Чикаго Блекхоукс" спечели Купа Стенли, след като взе финалната серия срещу "Тампа Бей" с 4:2. Тази нощ "Чикаго" победи с 2:0 (0:0, 1:0, 1:0), като г...